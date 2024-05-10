ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні вже понад мільйон ветеранів війни: як Кабмін планує організувати реабілітацію

П'ятниця 10 травня 2024 12:45
UA EN RU
В Україні вже понад мільйон ветеранів війни: як Кабмін планує організувати реабілітацію Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство у справах ветеранів України розробило проєкт зі створення просторів для ветеранів, який буде поширений по всій Україні у 2024-2025 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мініветеранів України.

Ветеранські простори - це точка входу для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та родин загиблих під час бойових дій, що об'єднує всі послуги та можливості в одному місці:

  • соціально-психологічна та спортивно-фізкультурна реабілітація;
  • інформаційно-консультаційна підтримка;
  • юридична допомога;
  • фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб;
  • навчання і перекваліфікація, бізнес-тренінги;
  • дозвілля.

Перший етап розвитку ветеранської інфраструктури передбачає створення просторів за міжрегіональним принципом - у Львові, Дніпрі, Одесі, Рівному. За приклад буде взятий відновлений після знищення Росіє. на початку повномасштабного вторгнення Центр у Бородянці у Київській області.

На регіональному рівні буде функціонувати 20 центрів. Розвиток ветеранських просторів на регіональному рівні з населенням понад 20 тисяч - 450 центрів.

За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість ветеранів зараз перевищує 1 мільйон (учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Ще 3,5 мільйона - це їхні сім'ї або сім'ї загиблих воїнів.

Раніше повідомлялося, що ветерани та переселенці можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів. Міжнародна організація Help - Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ветеран Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші