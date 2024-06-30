Ветераны могут бесплатно получить средства реабилитации: что для этого нужно

Лица с инвалидностью, военнослужащие, ветераны военной службы и правоохранительных органов и некоторые другие категории населения могут бесплатно получить средства реабилитации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.
В рамках программы предусмотрено получение протезно-ортопедических изделий, в том числе обуви, средств для самообслуживания и ухода, вспомогательных средств для передвижения и тому подобное.
Чтобы получить вспомогательные средства реабилитации, необходимо предоставить удостоверение личности, заключение комиссии (медико-социальной экспертной комиссии, врачебно-консультативной или военно-врачебной в зависимости от категории лица), индивидуальную программу реабилитации и другие подтверждающие документы.
Также можно приобрести средства согласно медицинским показаниям самостоятельно с последующей компенсацией стоимости в соответствии с предельными ценами, утвержденными Минсоцполитики.
Заявку об обеспечении средствами реабилитации или выплату компенсации можно подать через органы социальной защиты населения, ЦНАП или электронный кабинет лица.
Дополнительную информацию можно получить по номеру: 0 800 332 029.
Из-за агрессии России в Украине значительное количество граждан привлечены в Силы обороны, активно участвуют в боевых действиях на передовой.
Поэтому Министерство по делам ветеранов Украины разработало проект создания пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.
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