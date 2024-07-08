Ветераны и военные могут принять участие в литературном конкурсе: детали
В Украине проводят конкурс на лучшую военную литературу. Его участниками могут стать ветераны и военнослужащие. Произведения должны содержать рефлексии на события и показывать реалии войны. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в антологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Международного фонда "Возрождение".
Как принять участие в конкурсе
По словам организаторов, они хотят услышать и усилить уникальные истории и переживания защитников Украины, усилить голоса и обеспечить поддержку и признание военнослужащих и ветеранов.
Лучшие работы войдут в антологию, которую выдаст в 2025 году партнер конкурса - "Видавництво Старого Лева". Также победители получат денежное вознаграждение в размере 45 тыс. грн.
Для участия нужно заполнить регистрационную форму. Работы принимаются до 20 июля 2024 г. Победителей объявят не позже ноября этого года.
В конкурсе могут принять участие военнослужащие и ветераны российско-украинской войны, без ограничений по возрасту, статусу службы и т. п.
Детали конкурса
Для участия в конкурсе принимают работы в следующих категориях:
- рассказ объемом до 20 000 знаков
- эссе объемом до 10 000 знаков
- заметки или дневниковые записи объемом до 15 000 знаков
- стихи объемом до 40 строк
Конкурс сосредоточен на теме войны в Украине, произведения должны отражать личный опыт, переживания, героизм, мужество, утраты, надежду и другие аспекты, связанные с военными действиями.
Конкурсные работы будут оценивать жюри. В его состав входят:
- Павел ПАШТЕТ Белянский, писатель, военнослужащий
- Евгений Лир, писатель, военнослужащий, волонтер
- Елена Лотоцкая, писательница, военнослужащая
- Владимир Ермоленко, писатель, философ, волонтер
- Елена Герасимьюк, писательница, парамедик
- Ростислав Семкив, литературовед, писатель
Участники могут подать не более одного прозаического произведения в пределах одной категории (не более двух прозаических произведений в целом) и не более трех поэтических произведений в пределах категории "поэзия".
Важно, что произведения должны быть написаны на украинском языке. Также они должны быть уникальными. К конкурсу не допускаются произведения, которые уже были опубликованы онлайн в соцсетях, блогах, на специализированных сайтах или в печатных изданиях.
Читайте также о том, как ветеранам подать заявку на жилищную субсидию по упрощенной процедуре.
Ранее мы писали о том, на какие льготы могут претендовать пострадавшие в результате войны дети.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.