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Ветераны и военные могут принять участие в литературном конкурсе: детали

Понедельник 08 июля 2024 09:00
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Ветераны и военные могут принять участие в литературном конкурсе: детали Лучшие произведения опубликуют в антологии (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине проводят конкурс на лучшую военную литературу. Его участниками могут стать ветераны и военнослужащие. Произведения должны содержать рефлексии на события и показывать реалии войны. Лучшие конкурсные работы будут опубликованы в антологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Международного фонда "Возрождение".

Как принять участие в конкурсе

По словам организаторов, они хотят услышать и усилить уникальные истории и переживания защитников Украины, усилить голоса и обеспечить поддержку и признание военнослужащих и ветеранов.

Лучшие работы войдут в антологию, которую выдаст в 2025 году партнер конкурса - "Видавництво Старого Лева". Также победители получат денежное вознаграждение в размере 45 тыс. грн.

Для участия нужно заполнить регистрационную форму. Работы принимаются до 20 июля 2024 г. Победителей объявят не позже ноября этого года.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие и ветераны российско-украинской войны, без ограничений по возрасту, статусу службы и т. п.

Детали конкурса

Для участия в конкурсе принимают работы в следующих категориях:

  • рассказ объемом до 20 000 знаков
  • эссе объемом до 10 000 знаков
  • заметки или дневниковые записи объемом до 15 000 знаков
  • стихи объемом до 40 строк

Конкурс сосредоточен на теме войны в Украине, произведения должны отражать личный опыт, переживания, героизм, мужество, утраты, надежду и другие аспекты, связанные с военными действиями.

Конкурсные работы будут оценивать жюри. В его состав входят:

  • Павел ПАШТЕТ Белянский, писатель, военнослужащий
  • Евгений Лир, писатель, военнослужащий, волонтер
  • Елена Лотоцкая, писательница, военнослужащая
  • Владимир Ермоленко, писатель, философ, волонтер
  • Елена Герасимьюк, писательница, парамедик
  • Ростислав Семкив, литературовед, писатель

Участники могут подать не более одного прозаического произведения в пределах одной категории (не более двух прозаических произведений в целом) и не более трех поэтических произведений в пределах категории "поэзия".

Важно, что произведения должны быть написаны на украинском языке. Также они должны быть уникальными. К конкурсу не допускаются произведения, которые уже были опубликованы онлайн в соцсетях, блогах, на специализированных сайтах или в печатных изданиях.

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