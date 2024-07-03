На які пільги мають право діти, які постраждали внаслідок воєнних дій

За понад 10 років збройної агресії РФ проти України тисячі дітей отримали травми, або ж зазнали фізичного чи психологічного насилля. Хоч зараз для цієї категорії немає окремого виду соціальної допомоги, втім вони можуть розраховувати на певні пільги.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Хто може отримати статус дитини, постраждалою внаслідок воєнних дій

П.3 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабміну №268 від 05.04.2017 р., визначає, що право на отримання цього статусу має особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Росії не досягла 18 років, і в результаті:

отримали поранення, контузію, каліцтво

зазнали фізичного, сексуального насильства

були викрадені або незаконно вивезені за межі України

залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань

незаконно утримувалися, у тому числі в полоні

зазнали психологічного насильства

Як отримати статус

Для цього потрібно звернутися із заявою до служби у справах дітей:

за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи

за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/ не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій РФ

за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування

Отримати цей статус поки неможливо, якщо людина перебуває за кордоном.

Які соціальні гарантії надають дітям, які постраждали внаслідок війни

Діти, постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на: