Ветерани і родини захисників мають право на професійну адаптацію. Як скористатись послугами

Хто може скористатись послугою

Послуга надається:

ветеранам війни

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та членам сімей таких осіб

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

постраждалим учасникам війни

Зазначимо, що до членів родини належать дружина/чоловік, неповнолітні діти, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення ними закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років.

Що передбачає професійна адаптація

Професійна адаптація включає:

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за робітничою професією, у тому числі підвищення кваліфікації за освітніми програмами/робочими освітніми програмами

отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня (рівня) освіти, підвищення кваліфікації, проходження спеціалізації, у тому числі зі скороченим терміном навчання

отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. При цьому вартість такого навчання на момент вступу не має перевищувати 45 420 грн

Прийом на навчання для перепідготовки/підвищення кваліфікації здійснюється згідно з умовами прийому до закладів вищої освіти у відповідному році.

Як отримати направлення

Для того, що отримати на професійну адаптацію, потрібно:

написати заяву за встановленим зразком та подати до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) та надати необхідні документи, з переліком можна ознайомитись тут

орган соціального захисту має зареєструвати заяву у журналі, видати особі направлення на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання до обласного, Київського міського, міського, районного і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи, видати особі направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації

особа на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи

Наголосимо, що професійна адаптація надається за рахунок держбюджету одноразово в порядку черговості. Направлення повинні надати протягом 10 робочих днів із моменту звернення.

Зазначимо, що особи, які проходили протягом останніх 3-ох років професійне навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, зокрема отримали ваучер на навчання, не можуть скористатись професійною адаптацією.