Ветерани і родини захисників мають право на професійну адаптацію. Як скористатись послугами

Ветерани і члени родин полеглих захисників можуть безкоштовно отримати професійну адаптацію, яка передбачає перепідготовку, підвищення кваліфікації та опанування іншої спеціальності на основі здобутого раніше ступеня освіти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію в Дія.
Послуга надається:
Зазначимо, що до членів родини належать дружина/чоловік, неповнолітні діти, а також діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти, до закінчення ними закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, але не більш як до досягнення ними 23 років.
Професійна адаптація включає:
Прийом на навчання для перепідготовки/підвищення кваліфікації здійснюється згідно з умовами прийому до закладів вищої освіти у відповідному році.
Для того, що отримати на професійну адаптацію, потрібно:
Наголосимо, що професійна адаптація надається за рахунок держбюджету одноразово в порядку черговості. Направлення повинні надати протягом 10 робочих днів із моменту звернення.
Зазначимо, що особи, які проходили протягом останніх 3-ох років професійне навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, зокрема отримали ваучер на навчання, не можуть скористатись професійною адаптацією.
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