Ветераны и семьи защитников имеют право на профессиональную адаптацию. Как воспользоваться услугами

Ветераны и члены семей погибших защитников могут бесплатно получить профессиональную адаптацию, которая предусматривает переподготовку, повышение квалификации и овладение другой специальностью на основе полученной ранее степени образования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в "Дія".
Услуга предоставляется:
Отметим, что к членам семьи относятся супруга/супруги, несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по дневной форме получения образования, до окончания ими учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, но не более чем до достижения ими 23 лет.
Профессиональная адаптация включает:
Прием на обучение для переподготовки/повышения квалификации осуществляется согласно условиям приема в высшее образование в соответствующем году.
Для того, чтобы получить на профессиональную адаптацию, нужно:
Отметим, что профессиональная адаптация предоставляется за счет госбюджета разово в порядке очередности. Направления должны быть предоставлены в течение 10 рабочих дней с момента обращения.
Отметим, что лица, проходившие в течение последних 3-х лет профессиональное обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в частности, получили ваучер на обучение, не могут воспользоваться профессиональной адаптацией.
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