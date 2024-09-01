Лікування у приватних медзакладах: коли і як військові можуть отримати направлення

Військові мають право на лікування у приватних закладах охорони здоров'я. Щоб отримати медичні послуги треба дотриматися певних процедур.

РБК-Україна розпитало адвоката Адвокатського об’єднання "Актум" Віру Проніну про те, у яких випадках військові можуть отримати направлення на лікування у приватних закладах і як це зробити.

У яких випадках військові можуть лікуватись у приватних лікарнях

Військові можуть звернутись до державних або комунальних закладів охорони здоров’я ("цивільні лікарні") та лікуватись коштом держави, але при екстрених випадках, коли є загроза життю та здоров’ю.

"Сюди відноситься і виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. У цьому випадку після надходження військовослужбовця до закладу охорони здоров’я ("цивільної лікарні") обов’язково треба: повідомити медперсонал та лікарів, про наявність статусу військовослужбовця та одночасно проінформувати безпосереднього командира про стан здоров’я та медичну установу, в якій знаходиться військовослужбовець", - пояснює Проніна.

У випадку відсутності можливості повідомити безпосереднього командира, таке звернення необхідно зробити до найближчого ТЦК та СП, у якому обов’язково необхідно отримати відмітку або до Військової служби правопорядку ЗСУ (ВСП ЗСУ), які повинні передати всю інформацію до військової частини.

"Якщо за місцем проходження військової служби, навчальних і спеціальних зборів відсутні військово-медичні заклади охорони здоров’я або відповідні спеціалізовані відділення, спеціальне медичне обладнання - військовий отримує направлення від начальника медичної служби з підписом командира військової частини", - каже юрист.

Що треба знати про лікування військових у приватному закладі охорони здоров’я

Лікування у приватному закладі охорони здоров’я може бути за погодження командира військової частини та за умови, що послуги приватних медичних закладів будуть надані безоплатно, коштом закладу охорони здоров’я, в рамках Програми медичних гарантій НСЗУ або оплачені особисто військовим. Про це варто уточнювати безпосередньо в закладі охорони здоров’я.

"Від приватного закладу необхідно отримати гарантійний лист - зобов’язання про безкоштовне надання послуг з підтвердженням, що під час лікування заклад буде розміщувати вас, забезпечувати харчування та санітарно-гігієнічні потреби. Необхідно подати рапорт на командира в/ч особисто або через мобільний додаток Армія+, де чітко описати суть питання та обставини", - зазначає юрист.

До рапорту, як письмового, так і того, що подається через додаток Армія+, необхідно додати гарантійний лист від приватного закладу охорони здоров’я.

"Якщо послуги сплачуються військовим самостійно, то він надає особисте зобов’язання оплатити послуги приватного закладу. Рапорт повинен бути погоджений начальником медслужби військової частини та отримано направлення на стаціонарне лікування до приватного закладу за підписом командира в/ч", - говорить Проніна.

Медичний заклад повинен надати наступні документи:

виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ("виписний епікриз"), оформлену начальником відділення за підписом начальника госпіталя (медичного закладу)

медичну книжку

медичні довідки, результати оглядів, обстежень

первинну медичну карту (форму 100), якщо її було передано лікарям

Військова частина повинна надати:

довідку про обставини травми з підписом командира в/ч

якщо стався нещасний випадок, то копію Акту про нещасний випадок

"З документами необхідно прибути до військової частини самостійно чи з особою, яка супроводжує (якщо її направили з в/ч). У випадку, якщо військово-лікарська комісія прийняла рішення щодо відпустки для лікування, або визнала військового непридатним до військової служби, фізично прибувати до військової частини за документами для оформлення відпускного квитка чи для звільнення зі служби, немає потреби", - зазначає юрист.

Документи можуть направлятись засобами електронного документообігу Міноборони.