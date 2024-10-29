Ветерани досі не можуть скористатися програмою "єОселя": Шуляк назвала причину

Вона повідомила, що станом на сьогодні половину кредитів за програмою "єОселя" отримали військовослужбовці та представники силових відомств. Трохи меншу кількість кредитів видали педагогам, медикам і науковцям, але ветерани війни і ВПО - отримали при цьому мізерний відсоток кредитів.

Зі старту програми у 2022 році загальна кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" становить майже 14 тисяч, пояснила Шуляк. При цьому, станом на сьогодні більше ніж 50% з отриманих кредитів – це сім'ї військовослужбовців та силових відомств. Програмою також змогли скористатися наші педагоги – 1158 сімей, медики – 1118, науковці. А от кількість кредитів, виданих ВПО і ветеранам - не більше 300.

"Це очевидна диспропорція, що виникла через різні умови іпотеки для ветеранів і військовослужбовців, хоча і перші, і другі мають бойовий досвід. Зокрема, для військовослужбовців відсоткова ставка вдвічі нижча - вони отримують іпотеку під 3% річних, а ветерани, як і ВПО - під 7%. Ветеранська спільнота має всі підстави вимагати рівних умов із військовослужбовцями. Ми мали розмову з пані Іриною Верещук, і вона була щиро здивована цією ситуацією. Ми підіймали його ще тоді, коли Міністерство у справах ветеранів очолювала Юлія Лапутіна. Сподіваюсь, нова міністерка приділить цьому увагу", - підкреслила Шуляк.

Вона також наголосила, що окрім зниження відсоткової ставки для ветеранів слід зробити для них нижчим і перший внесок для житло, придбане за програмою "єОселя". Наразі він становить 15%, але це для більшості з них - непідйомна сума.

"Це зʼясувалося під час публічних консультацій, які ми проводили на тему вдосконалення нашого житлового законодавства. І ВПО, і ветерани вказали, що хотіли б скористатися можливостями "єОселя", але через діючі умови для них це майже неможливо. Тож ми надали рекомендації Уряду щодо зниження для цієї категорії громадян як відсоткової ставки, так і розміру першого внеску. Сподіваємось, до них дослухаються", - зазначила Шуляк.

Парламентарка додала, що у програми "єОселя" є всі шанси стати успішною державною програмою, яка на кшталт "єВідновлення" буде допомагати українцям вирішувати свої житлові питання. Але для цього потрібні зміни в її умовах.

"Для цього не потрібно окремого законодавства - достатньо зробити зміни у підзаконних актах, що є компетенцією Кабміну. І останнім часом він зробив для цього досить немало. Зокрема, розмір першого внеску знижено до 10% для молоді. Тож сподіваємось, що Уряд буде послідовним і у відношенні наших ветеранів, які зробили дуже багато для збереження нашої незалежності", - резюмувала Олена Шуляк.







