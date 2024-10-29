Ветераны до сих пор не могут воспользоваться программой "єОселя": Шуляк назвала причину

Она сообщила, что по состоянию на сегодняшний день половину кредитов по программе "єОселя" получили военнослужащие и представители силовых ведомств. Чуть меньшее количество кредитов выдали педагогам, медикам и ученым, но ветераны войны и ВПЛ получили при этом мизерный процент кредитов.

Со старта программы в 2022 году общее количество выданных кредитов по программе "єОселя" составляет почти 14 тысяч, пояснила Шуляк. При этом, по состоянию на сегодняшний день более 50% из полученных кредитов – это семьи военнослужащих и силовых ведомств. Программой также смогли воспользоваться наши педагоги – 1158 семей, медики – 1118, ученые. А вот количество кредитов, выданных ВПЛ и ветеранам – не более 300.

"Это очевидная диспропорция, возникшая из-за разных условий ипотеки для ветеранов и военнослужащих, хотя и те, и вторые имеют боевой опыт. В частности, для военнослужащих процентная ставка вдвое ниже – они получают ипотеку под 3% годовых, а ветераны, как и ВПЛ – под 7%. Ветеранское сообщество имеет все основания потребовать равных условий с военнослужащими. Мы беседовали с Ириной Верещук, и она была искренне удивлена ​​этой ситуацией. Мы поднимали его еще тогда, когда Министерство по делам ветеранов возглавляла Юлия Лапутина. Надеюсь, новое министерша уделит этому внимание", - подчеркнула Шуляк.

Она также подчеркнула, что кроме снижения процентной ставки для ветеранов следует сделать для них более низким и первый взнос для жилья, приобретенный по программе "єОселя". Пока он составляет 15%, но это для большинства из них - неподъемная сумма.

"Это выяснилось в ходе публичных консультаций, проводимых на тему усовершенствования нашего жилищного законодательства. И ВПЛ, и ветераны указали, что хотели бы воспользоваться возможностями "єОселя", но из-за действующих условий для них это почти невозможно. Поэтому мы предоставили рекомендации правительства по снижению для этой категории граждан как процентной ставки, так и размера первого взноса. Надеемся, к ним прислушиваются", - отметила Шуляк.

Парламентарий добавила, что у программы "єОселя" есть все шансы стать успешной государственной программой, которая типа "єВідновлення" будет помогать украинцам решать свои жилищные вопросы. Но для этого необходимы изменения в ее условиях.

"Для этого не требуется отдельного законодательства - достаточно произвести изменения в подзаконных актах, которые являются компетенцией Кабмина. И в последнее время он сделал для этого достаточно немало. В частности, размер первого взноса снижен до 10% для молодежи. Надеемся, что Правительство будет последовательным и в отношении наших ветеранов, которые сделали очень многое для сохранения нашей независимости", - резюмировала Елена Шуляк.





