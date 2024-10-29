Ветерани досі не можуть скористатися програмою "єОселя": Шуляк назвала причину

Попри те, що серед ветеранів війни, які хочуть скористатись державною програмою пільгової іпотеки "єОселя", багато учасників бойових дій, вони мусять сплачувати вдвічі більшу відсоткову ставку, ніж військовослужбовці. Уряд має якнайшвидше виправити таку диспропорцію, оскільки це сприятиме якісній соціальній реінтеграції наших захисників.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вона повідомила, що станом на сьогодні половину кредитів за програмою "єОселя" отримали військовослужбовці та представники силових відомств. Трохи меншу кількість кредитів видали педагогам, медикам і науковцям, але ветерани війни і ВПО - отримали при цьому мізерний відсоток кредитів.

Зі старту програми у 2022 році загальна кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" становить майже 14 тисяч, пояснила Шуляк. При цьому, станом на сьогодні більше ніж 50% з отриманих кредитів – це сім'ї військовослужбовців та силових відомств. Програмою також змогли скористатися наші педагоги – 1158 сімей, медики – 1118, науковці. А от кількість кредитів, виданих ВПО і ветеранам - не більше 300.

"Це очевидна диспропорція, що виникла через різні умови іпотеки для ветеранів і військовослужбовців, хоча і перші, і другі мають бойовий досвід. Зокрема, для військовослужбовців відсоткова ставка вдвічі нижча - вони отримують іпотеку під 3% річних, а ветерани, як і ВПО - під 7%. Ветеранська спільнота має всі підстави вимагати рівних умов із військовослужбовцями. Ми мали розмову з пані Іриною Верещук, і вона була щиро здивована цією ситуацією. Ми підіймали його ще тоді, коли Міністерство у справах ветеранів очолювала Юлія Лапутіна. Сподіваюсь, нова міністерка приділить цьому увагу", - підкреслила Шуляк.

Вона також наголосила, що окрім зниження відсоткової ставки для ветеранів слід зробити для них нижчим і перший внесок для житло, придбане за програмою "єОселя". Наразі він становить 15%, але це для більшості з них - непідйомна сума.

"Це зʼясувалося під час публічних консультацій, які ми проводили на тему вдосконалення нашого житлового законодавства. І ВПО, і ветерани вказали, що хотіли б скористатися можливостями "єОселя", але через діючі умови для них це майже неможливо. Тож ми надали рекомендації Уряду щодо зниження для цієї категорії громадян як відсоткової ставки, так і розміру першого внеску. Сподіваємось, до них дослухаються", - зазначила Шуляк.

Парламентарка додала, що у програми "єОселя" є всі шанси стати успішною державною програмою, яка на кшталт "єВідновлення" буде допомагати українцям вирішувати свої житлові питання. Але для цього потрібні зміни в її умовах.

"Для цього не потрібно окремого законодавства - достатньо зробити зміни у підзаконних актах, що є компетенцією Кабміну. І останнім часом він зробив для цього досить немало. Зокрема, розмір першого внеску знижено до 10% для молоді. Тож сподіваємось, що Уряд буде послідовним і у відношенні наших ветеранів, які зробили дуже багато для збереження нашої незалежності", - резюмувала Олена Шуляк.







