Ветераны до сих пор не могут воспользоваться программой "єОселя": Шуляк назвала причину

Несмотря на то, что среди ветеранов войны, которые хотят воспользоваться государственной программой льготной ипотеки "єОселя", многие участники боевых действий, они должны платить вдвое большую процентную ставку, чем военнослужащие. Правительство должно как можно быстрее исправить такую диспропорцию, поскольку это будет способствовать качественной социальной реинтеграции наших защитников.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Она сообщила, что по состоянию на сегодняшний день половину кредитов по программе "єОселя" получили военнослужащие и представители силовых ведомств. Чуть меньшее количество кредитов выдали педагогам, медикам и ученым, но ветераны войны и ВПЛ получили при этом мизерный процент кредитов.

Со старта программы в 2022 году общее количество выданных кредитов по программе "єОселя" составляет почти 14 тысяч, пояснила Шуляк. При этом, по состоянию на сегодняшний день более 50% из полученных кредитов – это семьи военнослужащих и силовых ведомств. Программой также смогли воспользоваться наши педагоги – 1158 семей, медики – 1118, ученые. А вот количество кредитов, выданных ВПЛ и ветеранам – не более 300.

"Это очевидная диспропорция, возникшая из-за разных условий ипотеки для ветеранов и военнослужащих, хотя и те, и вторые имеют боевой опыт. В частности, для военнослужащих процентная ставка вдвое ниже – они получают ипотеку под 3% годовых, а ветераны, как и ВПЛ – под 7%. Ветеранское сообщество имеет все основания потребовать равных условий с военнослужащими. Мы беседовали с Ириной Верещук, и она была искренне удивлена ​​этой ситуацией. Мы поднимали его еще тогда, когда Министерство по делам ветеранов возглавляла Юлия Лапутина. Надеюсь, новое министерша уделит этому внимание", - подчеркнула Шуляк.

Она также подчеркнула, что кроме снижения процентной ставки для ветеранов следует сделать для них более низким и первый взнос для жилья, приобретенный по программе "єОселя". Пока он составляет 15%, но это для большинства из них - неподъемная сумма.

"Это выяснилось в ходе публичных консультаций, проводимых на тему усовершенствования нашего жилищного законодательства. И ВПЛ, и ветераны указали, что хотели бы воспользоваться возможностями "єОселя", но из-за действующих условий для них это почти невозможно. Поэтому мы предоставили рекомендации правительства по снижению для этой категории граждан как процентной ставки, так и размера первого взноса. Надеемся, к ним прислушиваются", - отметила Шуляк.

Парламентарий добавила, что у программы "єОселя" есть все шансы стать успешной государственной программой, которая типа "єВідновлення" будет помогать украинцам решать свои жилищные вопросы. Но для этого необходимы изменения в ее условиях.

"Для этого не требуется отдельного законодательства - достаточно произвести изменения в подзаконных актах, которые являются компетенцией Кабмина. И в последнее время он сделал для этого достаточно немало. В частности, размер первого взноса снижен до 10% для молодежи. Надеемся, что Правительство будет последовательным и в отношении наших ветеранов, которые сделали очень многое для сохранения нашей независимости", - резюмировала Елена Шуляк.





