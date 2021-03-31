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Ветеранам войны будет сложнее получить помощь: Кабмин расширил основания для отказа

Автор: РБК-Украина

В Украине ветеранам войны будет сложнее получить помощь. Кабинет министров расширил перечень оснований для невыплаты.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Ветеранам войны теперь будет сложнее получить единоразовую денежную помощь в случае инвалидности, заболевания и тому подобное. Кабмин расширил перечень оснований, по которым не смогут проводиться выплаты", - отметил парламентарий.

В частности, предусмотрены следующие новые основания для невыплаты:

  • в случае получения от органов, уполномоченных выплачивать одноразовую денежную помощь в соответствии с другими законами, кроме ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", информации о назначении такой помощи лицам, в отношении которых осуществлен запрос;
  • в случае если заявление подано лицом, которому уже назначена одноразовая денежная помощь в соответствии с упомянутым выше законом.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Кабинет министров выделил почти 14 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность в результате участия в операции.

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