Ветеранам войны будет сложнее получить помощь: Кабмин расширил основания для отказа

В Украине ветеранам войны будет сложнее получить помощь. Кабинет министров расширил перечень оснований для невыплаты.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В частности, предусмотрены следующие новые основания для невыплаты:

"Ветеранам войны теперь будет сложнее получить единоразовую денежную помощь в случае инвалидности, заболевания и тому подобное. Кабмин расширил перечень оснований, по которым не смогут проводиться выплаты", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield.

Как писало РБК-Украина, в начале февраля Кабинет министров выделил почти 14 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность в результате участия в операции.