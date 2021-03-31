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Ветеранам війни буде складніше отримати допомогу: Кабмін розширив підстави для відмови

Автор: РБК-Україна

В Україні ветеранам війни буде складніше отримати допомогу. Кабінет міністрів розширив перелік підстав для невиплати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Ветеранам війни тепер буде складніше отримати одноразову грошову допомогу у разі інвалідності, захворювання тощо. Кабмін розширив перелік підстав, через які не зможуть проводитися виплати", - зазначив парламентар.

Зокрема, передбачені такі нові підстави для невиплати:

  • у разі отримання від органів, уповноважених виплачувати одноразову грошову допомогу відповідно до інших законів, крім ЗУ "Про статус ветеранів
  • війни, гарантії їх соціального захисту", інформації про призначення такої допомоги особам, щодо яких здійснено запит;
  • у разі якщо заява подана особою, якій вже призначено одноразову грошову допомогу відповідно до згаданого вище закону.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я, щоб прискорити вакцинацію в Україні, додало ветеранів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі в категорію громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишковими дозами Covishield.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Кабінет міністрів виділив майже 14 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

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Новини України Кабінет Міністрів Україниветераны
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