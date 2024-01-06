Ветеранам пояснили, які послуги вони можуть отримати у сімейного лікаря

Підстави для отримання послуг ветеранами є заключена з обраним лікарем декларація або самозвернення при невідкладному стані.

Варто зауважити, що доплачувати за послуги сімейного лікаря не потрібно. У випадку, якщо лікар вимагає кошти - необхідно скаржитися керівнику закладу або НСЗУ на "гарячу лінію" 16-77.

Звернувшись до сімейного лікаря можна отримати низку послуг, які надаються за пакетом "Первинна медична допомога":

діагностика та лікування поширених інфекційних, неінфекційних і хронічних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів;

направлення на аналізи (загальний аналіз крові, сечі, глюкози, холестерину);

направлення на дослідження (ЕКГ, пікфлуометрія/спірометрія, отоскопія, офтальмоскопія, вимірювання гостроти зору);

направлення до вузькопрофільних спеціалістів;

направлення на швидкі тести (зокрема, ВІЛ, гепатити В і С);

призначення та виписка рецептів для отримання засобів і виробів за програмою "Доступні ліки";

консультація щодо підтримки ментального здоров’я, проведення скринінгу та за необхідності направлення до психіатра;

виявлення ризику виникнення неінфекційних захворювань (серцево-судинних, онкологічних, хронічних респіраторних, діабету);

профілактика та діагностика соціально-небезпечних хвороб (ВІЛ, туберкульоз, гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо);

окремі послуги паліативної допомоги (зокрема, оцінка стану, виписування рецепти на знеболювальні).

Виплати ветеранам

Нагадаємо, у липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мали отримати від 450 до 3100 гривень.

Кабмін планував, що на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.

Ми також повідомляли, що абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.

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