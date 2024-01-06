Ветеранам пояснили, які послуги вони можуть отримати у сімейного лікаря

Ветерани в Україні мають змогу отримати медичні послуги у сімейного лікаря за Програмою медичних гарантій. Наразі договори з НСЗУ мають 2338 лікарні по всій країні, 349 з них – приватні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінветеранів.
Підстави для отримання послуг ветеранами є заключена з обраним лікарем декларація або самозвернення при невідкладному стані.
Варто зауважити, що доплачувати за послуги сімейного лікаря не потрібно. У випадку, якщо лікар вимагає кошти - необхідно скаржитися керівнику закладу або НСЗУ на "гарячу лінію" 16-77.
Звернувшись до сімейного лікаря можна отримати низку послуг, які надаються за пакетом "Первинна медична допомога":
Нагадаємо, у липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мали отримати від 450 до 3100 гривень.
Кабмін планував, що на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.
Ми також повідомляли, що абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.
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