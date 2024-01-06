Ветеранам объяснили, какие услуги они могут получить у семейного врача

Ветераны в Украине могут получить медицинские услуги у семейного врача по Программе медицинских гарантий. В настоящее время договоры с НСЗУ имеют 2338 больниц по всей стране, 349 из них – частные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минветеранов.
Основания для получения услуг ветеранами заключена с избранным врачом декларация или самообращение при неотложном состоянии.
Следует заметить, что доплачивать за услуги семейного врача не нужно. В случае, если врач требует средства – необходимо жаловаться руководителю заведения или НСЗУ на "горячую линию" 16-77.
Обратившись к семейному врачу, можно получить ряд услуг, предоставляемых по пакету "Первичная медицинская помощь":
Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754 , согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.
Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен.
Мы также сообщали, что абсолютноебольшинство украинцев (78%) имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.
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