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Ветеранам объяснили, какие услуги они могут получить у семейного врача

Иллюстративное фото: ветеранам объяснили, какие услуги они могут получить у семейного врача (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Ветераны в Украине могут получить медицинские услуги у семейного врача по Программе медицинских гарантий. В настоящее время договоры с НСЗУ имеют 2338 больниц по всей стране, 349 из них – частные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минветеранов.

Основания для получения услуг ветеранами заключена с избранным врачом декларация или самообращение при неотложном состоянии.

Следует заметить, что доплачивать за услуги семейного врача не нужно. В случае, если врач требует средства – необходимо жаловаться руководителю заведения или НСЗУ на "горячую линию" 16-77.

Обратившись к семейному врачу, можно получить ряд услуг, предоставляемых по пакету "Первичная медицинская помощь":

  • диагностика и лечение распространенных инфекционных, неинфекционных и хронических заболеваний, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний;
  • направление на анализы (общий анализ крови, мочи, глюкозы, холестерина);
  • направление на исследование (ЭКГ, пикфлуометрия/спирометрия, отоскопия, офтальмоскопия, измерение остроты зрения);
  • направление к узкопрофильным специалистам;
  • направление на скорые тесты (в частности, ВИЧ, гепатиты В и С);
  • назначение и выписка рецептов для получения средств и изделий по программе "Доступные лекарства";
  • консультация по поддержке ментального здоровья, проведению скрининга и необходимости направления в психиатр;
  • выявление риска возникновения неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных, диабета);
  • профилактика и диагностика социально-опасных болезней (ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем);
  • отдельные услуги паллиативной помощи (в частности, оценка состояния, выписывание рецепты на обезболивающие).

Выплаты ветеранам

Напомним, в июле Кабмин принял постановление № 754 , согласно которому ветераны войны и люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, должны были получить от 450 до 3100 гривен.

Кабмин планировал, что на все выплаты понадобится 1,038 млрд. гривен.

Мы также сообщали, что абсолютноебольшинство украинцев (78%) имеют близких родственников или друзей, получивших ранения или погибших из-за российского вторжения.

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ветеранМинистерство здравоохранения Украины