Більшість українців мають родичів та друзів, які були поранені або загинули під час війни

Абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають втрати, спричинені Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули.

При цьому:

- 64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (в середньому мають 5 поранених близьких людей),

- а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (в середньому мають 3 загиблих близьких людей).

У всіх регіонах України переважна більшість населення мають близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули через російське вторгнення. Показник коливається від 70% на Сході до 80% на Заході.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців.

"У всіх куточках України більшість населення мають родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені Росією. Можемо говорити про біль українців за втратами і шалений гнів на ворогів", - сказав він.

За його словами, сильна емоційна забарвленість цього досвіду виступає тим фактором, який, з одного боку, дуже зближує різних українців і дозволяє краще зрозуміти один одного. З іншого боку, це сприяє згуртуванню українців для спільної роботи з вигнання ворога і досягнення справедливості – покарання за спричинені кривди.

На цьому тлі зрозуміло стає, чому російська пропаганда щодо "спільної історії" / "спільної культури" є настільки безперспективною в Україні.

"Зокрема, це стосується "діди воювали". Хоча Друга світова війна була великою трагедією і для українців, але цей досвід уже зовсім віддалений в часі. Зараз же українські родини відчули горе, яке триває і досі. Тому нинішні емоції закарбовують на довгий час "геть від Москви". Крім цього, цей досвід додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок Росії - якщо у тебе стільки родичів і друзів постраждали чи загинули, то як можна говорити про поступки?", - додав Грушецький.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 2013 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", основні фактори, що допомагають українцям зберігати стійкість під час війни з Росією, це віра в Збройні сили України (86%) та сім’я і близькі (61%).

У червні 2023 року більшість українців (58%) заявили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років. Ще 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - кілька місяців. Не готові терпіти труднощі 11% опитаних.