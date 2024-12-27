Ветеран ЗСУ Михайло Дамаскін став офіційним речником Мінветеранів: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Михайло Дамаскін став офіційним представником

28-річний харків’янин Михайло Дамаскін буде представляти офіційну позицію Міністерства у спілкуванні з медіа та на публічних заходах. Ветеран, який подолав важке поранення та став прикладом стійкості.

Служба та боротьба за життя

Михайло пов’язав своє життя з українською армією у 2019 році, приєднавшись до десантно-штурмових військ. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії виконував бойові завдання на Херсонщині, де отримав важке поранення.

Медики діагностували параліч трьох кінцівок, але завдяки тривалому лікуванню, нейростимуляторам та підтримці близьких Михайло навчився ходити на милицях та повернувся до активного життя.

"Для мене це цікавий виклик зробити все можливе і неможливе для допомоги ветеранам, ветеранкам, їхнім сім’ям та членам родин загиблих Захисників і Захисниць України. Щоб вони, повертаючись з фронту, не думали, що ними ніхто не опікується.", - зазначає Михайло Дамаскін.

Михайло бере участь у спортивних змаганнях для ветеранів. Він змагався у відборах до міжнародних команд на United States Air Force Trials, Invictus Games та здобув перемоги на регіональних змаганнях "Ігри ветеранів". Зокрема, зайняв перше місце з кіберспорту та друге - з кросфіту.

"Та я беру участь у ветеранских змаганнях не для того, аби вигравати медалі. Там дуже крута атмосфера, адже коли ти потрапляєш у середовище побратимів і бачиш їхні складнощі та як вони з ними справляються - в тебе просто немає інших думок, як так само впоратися зі своїми", - розповів він.

Родина та особиста історія

Михайло родом із Харкова, але зараз його сім’я проживає на Прикарпатті. Батько Михайла, також військовий, загинув внаслідок тяжкого поранення, отриманого під Мар’їнкою.