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Ветеран ВСУ Михаил Дамаскин стал официальным спикером Минветеранов: детали

Украина, Пятница 27 декабря 2024 13:00
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Ветеран ВСУ Михаил Дамаскин стал официальным спикером Минветеранов: детали Фото: Михаил Дамаскин, спикер Минветеранов (facebook.com.mva gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Спикером Министерства по делам ветеранов официально стал 28-летний ветеран Михаил Дамаскин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Михаил Дамаскин стал официальным представителем

28-летний харьковчанин Михаил Дамаскин будет представлять официальную позицию Министерства в общении с медиа и на публичных мероприятиях. Ветеран, который перенес тяжелое ранение и стал примером стойкости.

Служба и борьба за жизнь

Михаил связал свою жизнь с украинской армией в 2019 году, присоединившись к десантно-штурмовым войскам. В первые месяцы полномасштабного вторжения России выполнял боевые задачи в Херсонской области, где получил тяжелое ранение.

Медики диагностировали паралич трех конечностей, но благодаря длительному лечению, нейростимуляторам и поддержке близких Михаил научился ходить на костылях и вернулся к активной жизни.

"Для меня это интересный вызов сделать все возможное и невозможное для помощи ветеранам, ветеранкам, их семьям и членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины. Чтобы они, возвращаясь с фронта, не думали, что ими никто не занимается", - отмечает Михаил Дамаскин.

Михаил участвует в спортивных соревнованиях для ветеранов. Он соревновался в отборах в международные команды на United States Air Force Trials, Invictus Games и одержал победы на региональных соревнованиях "Игры ветеранов". В частности, занял первое место по киберспорту и второе - по кроссфиту.

"Но я участвую в ветеранских соревнованиях не для того, чтобы выигрывать медали. Там очень крутая атмосфера, ведь когда ты попадаешь в среду собратьев и видишь их сложности и как они с ними справляются - у тебя просто нет других мыслей, как так же справиться со своими", - рассказал он.

Семья и личная история

Михаил родом из Харькова, но сейчас его семья проживает на Прикарпатье. Отец Михаила, также военный, погиб в результате тяжелого ранения, полученного под Марьинкой.

Напомним, что действующие украинские военнослужащие смогут занимать отдельные вакантные должности в Министерстве по делам ветеранов. Как отметили в правительстве, военные будут работать оставаясь на военной службе и без исключения из списков личного состава.

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