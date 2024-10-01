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Чинні військові зможуть працювати у Мінветеранів: Зеленський підписав указ

Київ, Вівторок 01 жовтня 2024 18:32
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Чинні військові зможуть працювати у Мінветеранів: Зеленський підписав указ Ілюстративне фото: українські військові працюватимуть у Мінветеранів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Чинні українські військовослужбовці зможуть обіймати окремі вакантні посади у Міністерстві у справах ветеранів. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Як зазначили в уряді, військові працюватимуть у Мінветеранів із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Тепер українські ветерани та ветеранки, які несуть військову службу, та інші чинні військовослужбовці можуть бути залучені до роботи в Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", - розповіла міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для РБК-Україна колишній в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, як українцям ставитися до ветеранів та захисників.

За його словами, у побутовому спілкуванні найголовніше - не цуратися ветеранів. Чиновник зазначив, що у таких випадках він підходить до людини і запитує, чи все у неї добре.

Також колишній в.о. міністра порадив дякувати захисникам, оскільки так вони бачать, що не дарма борються за незалежність країни.

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