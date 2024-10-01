Чинні військові зможуть працювати у Мінветеранів: Зеленський підписав указ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Тепер українські ветерани та ветеранки, які несуть військову службу, та інші чинні військовослужбовці можуть бути залучені до роботи в Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", - розповіла міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Як зазначили в уряді, військові працюватимуть у Мінветеранів із залишенням на військовій службі та без виключення зі списків особового складу.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для РБК-Україна колишній в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, як українцям ставитися до ветеранів та захисників.

За його словами, у побутовому спілкуванні найголовніше - не цуратися ветеранів. Чиновник зазначив, що у таких випадках він підходить до людини і запитує, чи все у неї добре.

Також колишній в.о. міністра порадив дякувати захисникам, оскільки так вони бачать, що не дарма борються за незалежність країни.

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