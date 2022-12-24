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Ветеран "Вашингтона" обошел легендарного Хоу в списке бомбардиров НХЛ всех времен: видео

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Вашингтон, Суббота 24 декабря 2022 10:28
Ветеран "Вашингтона" обошел легендарного Хоу в списке бомбардиров НХЛ всех времен: видео Фото: Александр Овечкин (в центре) с исторической шайбой (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги назвал крайнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина единственной звездой игрового дня. Он стал вторым голеадором в истории турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

37-летний россиянин открыл счет в противостоянии с "Виннипегом". Под занавес стартового периода он получил пас от Строума и неожиданно пробил из правой зоны вбрасывания.

Во втором периоде Овечкин вместе с Шири помог отличиться Милано. А на финальных минутах капитан хозяев наказал "Джетс" еще одной шайбой уже в пустые ворота. Так "Кэпиталз" установили окончательный счет в противостоянии (4:1).

Дубль Овечкина стал историческим. Теперь в активе российского хоккеиста 802 шайбы в НХЛ. По результативности он сумел обойти легендарного Горди Хоу, первым покорившего рубеж восьми сотен. В лидерах бомбардиров всех времен остается канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Для Овечкина нынешний сезон – 18-й в составе "Вашингтона". За это время россиянин провел 1310 матчей в лиге и набрал 1451 очко по системе гол+пас. "Кэпиталз" в данный момент проходят в плей-офф с пятого места в дивизионе Метрополитен.

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