Ветеран "Вашингтона" обошел легендарного Хоу в списке бомбардиров НХЛ всех времен: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги назвал крайнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина единственной звездой игрового дня. Он стал вторым голеадором в истории турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

37-летний россиянин открыл счет в противостоянии с "Виннипегом". Под занавес стартового периода он получил пас от Строума и неожиданно пробил из правой зоны вбрасывания.

Во втором периоде Овечкин вместе с Шири помог отличиться Милано. А на финальных минутах капитан хозяев наказал "Джетс" еще одной шайбой уже в пустые ворота. Так "Кэпиталз" установили окончательный счет в противостоянии (4:1).

Дубль Овечкина стал историческим. Теперь в активе российского хоккеиста 802 шайбы в НХЛ. По результативности он сумел обойти легендарного Горди Хоу, первым покорившего рубеж восьми сотен. В лидерах бомбардиров всех времен остается канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Для Овечкина нынешний сезон – 18-й в составе "Вашингтона". За это время россиянин провел 1310 матчей в лиге и набрал 1451 очко по системе гол+пас. "Кэпиталз" в данный момент проходят в плей-офф с пятого места в дивизионе Метрополитен.