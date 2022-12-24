Ветеран "Вашингтона" обошел легендарного Хоу в списке бомбардиров НХЛ всех времен: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги назвал крайнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина единственной звездой игрового дня. Он стал вторым голеадором в истории турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
37-летний россиянин открыл счет в противостоянии с "Виннипегом". Под занавес стартового периода он получил пас от Строума и неожиданно пробил из правой зоны вбрасывания.
Во втором периоде Овечкин вместе с Шири помог отличиться Милано. А на финальных минутах капитан хозяев наказал "Джетс" еще одной шайбой уже в пустые ворота. Так "Кэпиталз" установили окончательный счет в противостоянии (4:1).
Дубль Овечкина стал историческим. Теперь в активе российского хоккеиста 802 шайбы в НХЛ. По результативности он сумел обойти легендарного Горди Хоу, первым покорившего рубеж восьми сотен. В лидерах бомбардиров всех времен остается канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки (894 шайбы).
Для Овечкина нынешний сезон – 18-й в составе "Вашингтона". За это время россиянин провел 1310 матчей в лиге и набрал 1451 очко по системе гол+пас. "Кэпиталз" в данный момент проходят в плей-офф с пятого места в дивизионе Метрополитен.
For nearly 31 years, two legendary names stood tall as the top two goal scorers in NHL history: Wayne Gretzky and Gordie Howe.— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 24, 2022
All of that changed on Dec. 23, 2022. #NHLStats: https://t.co/4LqKntYqO7 #Gr802 pic.twitter.com/LqkKTzVSUA
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