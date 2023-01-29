Ветеран "Шахтаря" перейде в клуб Бекхема, – інсайдер

Донецький "Шахтар" у зимове трансферне вікно готовий попрощатися зі ще однією знаковою фігурою команди. Переїхати за океан зібрався оборонець Сергій Кривцов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БОМБАРДИР .

31-річний центрбек близький до переходу в "Інтер Маямі". Команда під керівництвом легенд "Манчестер Юнайтед" – Філа Невілла (головний тренер) і Девіда Бекхема (президент) – невдовзі розпочне новий сезон МЛС.

Контракт Кривцова з "гірниками" чинний до літа 2023 року. Однак, боси "Шахтаря" нібито готові відпустити ветерана зараз. У нинішньому сезоні він втратив стабільне місце в основі команди та провів усього 11 матчів у всіх турнірах.

На професіональному рівні Кривцов дебютував ще в сезоні 2006/07. Тоді він виступав за дубль запорізького "Металурга" в Другій лізі. Згодом опинився у першій команді рідного міста (44 поєдинки, 2 голи). До лав "Шахтаря" приєднався перед сезоном 2010/11.

З тих пір Кривцов провів 224 матчі за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Із "помаранчево-чорними" центрбек завоював 8 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 2 Суперкубка України. У збірній України зіграв 31 поєдинок і виступав на Євро-2020.