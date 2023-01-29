ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ветеран "Шахтера" перейдет в клуб Бекхэма, – инсайдер

Новина українською →
Майами, Воскресенье 29 января 2023 09:18
Ветеран "Шахтера" перейдет в клуб Бекхэма, – инсайдер Фото: Сергей Кривцов и Андрей Пятов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно готов попрощаться с еще одной знаковой фигурой команды. Переехать за океан собрался защитник Сергей Кривцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БОМБАРДИР.

31-летний центрбек близок к переходу в "Интер Майами". Команда под руководством легенд "Манчестер Юнайтед" – Фила Невилла (главный тренер) и Дэвида Бекхэма (президент) – вскоре начнет новый сезон МЦС.

Контракт Кривцова с "горняками" действует до лета 2023 года. Однако боссы "Шахтера" якобы готовы отпустить ветерана сейчас. В нынешнем сезоне он лишился стабильного места в основе команды и провел всего 11 матчей во всех турнирах.

На профессиональном уровне Кривцов дебютировал еще в сезоне 2006/07. Тогда он выступал за дубль запорожского "Металлурга" во Второй лиге. Впоследствии оказался в первой команде родного города (44 поединка, 2 гола). К рядам "Шахтера" присоединился перед сезоном 2010/11.

С тех пор Кривцов провел 224 матча за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. С "оранжево-черными" центрбек завоевал 8 чемпионских титулов, 7 Кубков и 2 Суперкубка Украины. В сборной Украины сыграл 31 поединок и выступил на Евро-2020.

К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Копером" с голом в добавленное время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Шахтер Чемпионат Украины
NEWS
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
Отключение света в Украине сегодня: какие графики действуют в регионах (список)
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору