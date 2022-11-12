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Ветеран "Міннесоти" став першою зіркою вечора НХЛ: відео

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Субота 12 листопада 2022 11:31
Ветеран "Міннесоти" став першою зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Марк-Андре Флері відчайдушно боронить ворота (ballysports.com)
Автор: Антон Федорців

Найкращим гравцем ігрового дня в Національній хокейній лізі визнаний воротар "Міннесоти Вайлд" Марк-Андре Флері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

37-річний голкіпер доклався до перемоги команди над "Сіетлом" із футбольним рахунком 1:0. Для канадця цей шатаут став 72-м у кар'єрі та дозволив вийти на 12-те місце в історії за цим показником.

Флері відбив усі 28 кидків "Кракен". Воротар здобув шосту перемогу в 11-ти матчах сезону з відсотком сейвів 90,5%. Коефіцієнт надійності володаря трофея Везіни-2021 склав 3,17.

Другою зіркою вечора став форвард "Вашингтона" Сонні Мілано. Він набрав 3 пункти, закинувши дві шайби "Тампі" з одним асистом. Замкнув топ-трійку хокеїстів Євгєній Малкін із "Піттсбурга", який забив і віддав результативну передачу в двобої з "Торонто".

Мінімальна перемоги "Міннесоти" дозволила Флері та компанії залишатися у топ-4 Центрального дивізіону Західної конференцій НХЛ. Наразі "Вайлд" претендують на вихід у плей-офф. "Сіетл Кракен" відкотився на 3-тє місце на Заході.

До слова, раніше форвард "Вегаса" Кессел оновив рекорд НХЛ за кількістю проведених поспіль матчів.

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