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Ветеран "Миннесоты" стал первой звездой вечера НХЛ: видео

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Суббота 12 ноября 2022 11:31
Ветеран "Миннесоты" стал первой звездой вечера НХЛ: видео Фото: Марк-Андре Флери отчаянно защищает ворота (ballysports.com)
Автор: Антон Федорцив

Лучшим игроком игрового дня в Национальной хоккейной лиге признан вратарь "Миннесоты Уайлд" Марк-Андре Флери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

37-летний голкипер приложился к победе команды над "Сиэтлом" с футбольным счетом 1:0. Для канадца этот шат-аут стал 72-м в карьере и позволил выйти на 12-е место в истории по этому показателю.

Флери отразил все 28 бросков "Кракен". Вратарь одержал шестую победу в 11-ти матчах сезона с процентом сэйвов 90,5%. Коэффициент надежности обладателя трофея Везины-2021 составил 3,17.

Второй звездой вечера стал форвард "Вашингтона" Сонни Милано. Он набрал 3 пункта, забросив две шайбы "Тампе" при одном ассисте. Замкнул топ-тройку хоккеистов Евгений Малкин из "Питтсбурга", который забил и отдал результативную передачу в поединке с "Торонто".

Минимальная победа "Миннесоты" позволила Флери и компании оставаться в топ-4 Центрального дивизиона Западной конференций НХЛ. В данный момент "Уайлд" претендуют на выход в плей-офф. "Сиэтл Кракен" откатился на 3-е место на Западе.

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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