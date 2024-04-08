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Ветеран "Кліпперс" відправив додолу оборонця і оформив геймвінер: момент дня в НБА

Фото: Пол Джордж приніс радість публіці (twitter.com/LAClippers)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Лос-Анджелес Кліпперс" Пол Джордж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

33-річний американець вирішив долю протистояння з "Клівлендом". На останніх секундах поєдинку, коли рахунок був рівним, він фінтами розхитав Моблі та холоднокровно виконав переможний двоочковий.

Стараннями Джорджа "Кліпперс" відсвяткували домашню перемогу (120:118). Каліфорнійці закріпилися на 4-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Кавальєрс" ідуть п'ятими на Сході.

Джордж ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 39 очок, зробив 11 підбирань і віддав 7 передач. У скарбничку "Клівленда" найбільше пунктів поклав оборонець "Клівленда" Даріус Гарленд (28).

 

 

Хто такий Пол Джордж

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Фресно Стейт". Обраний "Індіаною" під десятим номером драфту НБА-2010.

У лавах "Пейсерс" провів 7 сезонів поспіль. Перед кампанією 2017/18 у рамках обміну опинився в "Оклахомі". Через два роки "Тандер" обміняли форварда в "Кліпперс". Восьмиразовий учасник Матчів усіх зірок. У складі збірної США став олімпійським чемпіоном Ріо.

Співведучий подкасту Podcast P with Paul George з актором Джекі Лонгом і давнім партнером по команді Далласом Разерфордом, куди в гості приходяь зірки асоціації на кшталт Гріна, ДеРозана, Таунса, Шенгюна та інших. Ще новачком підписав контракт із Nike.

До слова, напередодні Джеймс очолив підбірку моментів із видовищним слемданком проти "Клівленда".

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