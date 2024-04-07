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Данк Леброна на постер став основою для домінування "Лейкерс": момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Неділя 07 квітня 2024 11:19
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Данк Леброна на постер став основою для домінування "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Леброн Джеймс оформив дабл-дабл проти "Кавальєрс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Ветеран оформив хайлайт у середині стартової чверті протистояння з "Клівлендом". Після передачі Рівза він двома руками могутньо поклав у кошик згори.

Стараннями Леброна та компанії "Лейкерс" здобули комфортну перемогу вдома (116:97). Тепер каліфорнійці піднялися на 8-ме місце в Західній конференції НБА. Тим часом "Кавальєрс" залишилися третіми на Сході.

Оборонець "Лос-Анджелеса" Д'Aнджело Расселл став найрезультативнішим у поєдинку. Він набрав 28 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість Джеймс поклав у скарбничку ще 24 пункти, а також зробив 12 асистів.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020). Нещодавно перетнув рубіж 40000 очок в асоціації.

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".

До слова, раніше Джеймс-молодший оголосив рішення щодо участі в драфті НБА-2024.

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