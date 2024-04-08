Ветеран "Клипперс" отправил наземь защитника и оформил гейм-виннер: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
33-летний американец решил судьбу противостояния с "Кливлендом". На последних секундах поединка, когда счет был равным, он финтами расшатал Мобли и хладнокровно исполнил победный двухочковый.
Стараниями Джорджа "Клипперс" отпраздновали домашнюю победу (120:118). Калифорнийцы закрепились на 4-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Кавальерс" идут пятыми на Востоке.
Джордж еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 39 очков, сделал 11 подборов и отдал 7 передач. В копилку "Кливленда" больше всего пунктов положил защитник "Кливленда" Дариус Гарленд (28).
Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Фресно Стэйт". Выбран "Индианой" под десятым номером драфта НБА-2010.
В рядах "Пэйсерс" провел 7 сезонов подряд. Перед кампанией 2017/18 в рамках обмена оказался в "Оклахоме". Два года спустя "Тандер" обменяли форварда в "Клипперс". Восьмикратный участник Матчей всех звезд. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом Рио.
Соведущий подкаста Podcast P with Paul George с актером Джеки Лонгом и давним партнером по команде Далласом Разерфордом, куда в гости приходят звезды ассоциации вроде Грина, ДеРозана, Таунса, Шенгюна и других. Еще новичком подписал контракт с Nike.
К слову, накануне Джеймс возглавил подборку моментов со зрелищным слэм-данком против "Кливленда".
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