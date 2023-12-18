UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ветеран "Анахайма" з трьома шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Адам Хенрік раніше не робив хет-триків (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Анахайм Дакс" Адама Хенріка найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

33-річний форвард доклався до розгрому "Нью-Джерсі" на виїзді (5:1). Він записав до свого активу перший у кар'єрі хет-трик.

Після безгольового першого періоду до справи Хенрік узявся в другій 20-хвилинці. Спершу він у більшості проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака". Згодом канадець у тому ж стилі завершив затяжну атаку "Дакс". Маклауд під завісу періоду розмочив рахунок.

Утім, у фінальні 20 хвилин "Анахайм" підтвердив власну перевагу. Кіллорн та Террі довели рахунок до розгромного. Крапку ж у протистоянні поставив Хенрік. Коли "Нью-Джерсі" випустив шостого польового в більшості, то центрфорвард зумів від правого борту відправити "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і вінгер "Вегаса" Марк Стоун. Перший оформив дублі шайб і асистів у протистоянні зі "Сан-Хосе" (6:2). Натомість другий віддав 3 результативні передачі проти "Оттави" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей