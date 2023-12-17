Форвард "Нью-Джерсі" з виїзним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Альтернативний капітан "Девілз" зіграв ключову роль у перестрілці з "Коламбусом" на виїзді (6:3). Він закинув три шайби та перетнув рубіж 100 голів за кар'єру в НХЛ.

Уже на першій хвилині Х'юз відкрив рахунок, коли на "п'ятаку" розібрався з голкіпером після розрізної передачі Тоффолі. Закріпив перевагу "Нью-Джерсі" Хаула, а далі пішов обмін шайбами. На гол Марченка гості відповіли голом Тоффолі, Чінахова – Х'юз (влучний постріл із правої зони після виграного в більшості вкидання).

На старті фінального періоду Гішір закинув п'яту шайбу "Девілз". "Блю Джекетс" скоротили відставання під завісу зустрічі зусиллями Тексьє та випустили шостого польового. Цим і скористався Х'юз, відправив "диск" у порожні ворота господарів льоду.

До топ-трійки зірок також потрапили воротар "Філадельфії" Самуель Ерссон і вінгер "Сент-Луїса" Джордан Кайру. Голкіпер виконав 33 сейви та завершив шатаутом протистояння з "Детройтом" (1:0). Натомість крайній нападник "Блюз" закинув шайбу та віддав 2 асисти проти "Далласа" (4:3 ОТ).

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