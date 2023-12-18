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Ветеран "Анахайма" с тремя шайбами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Адам Хенрик раньше не делал хет-триков (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Анахайм Дакс" Адама Хенрика лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

33-летний форвард приложился к разгрому "Нью-Джерси" на выезде (5:1). Он записал в свой актив первый в карьере хет-трик.

После безголевого первого периода за дело Хенрик принялся во второй 20-минутке. Сначала он в большинстве протолкнул шайбу за линию с "пятака". Затем канадец в том же стиле завершил затяжную атаку "Дакс". Маклауд под занавес периода размочил счет.

Впрочем, в финальные 20 минут "Анахайм" подтвердил собственное преимущество. Киллорн и Терри довели счет до разгромного. Точку же в противостоянии поставил Хенрик. Когда "Нью-Джерси" выпустил шестого полевого в большинстве, центрфорвард сумел от правого борта отправить "диск" в пустые ворота.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Колорадо" Нейтан Маккиннон и вингер "Вегаса" Марк Стоун. Первый оформил дубли шайб и ассистов в противостоянии с "Сан-Хосе" (6:2). Второй же отдал 3 результативные передачи против "Оттавы" (6:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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