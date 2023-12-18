ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветеран "Анахайма" з трьома шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Ньюарк, Понеділок 18 грудня 2023 10:29
UA EN RU
Ветеран "Анахайма" з трьома шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Адам Хенрік раніше не робив хет-триків (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Анахайм Дакс" Адама Хенріка найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

33-річний форвард доклався до розгрому "Нью-Джерсі" на виїзді (5:1). Він записав до свого активу перший у кар'єрі хет-трик.

Після безгольового першого періоду до справи Хенрік узявся в другій 20-хвилинці. Спершу він у більшості проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака". Згодом канадець у тому ж стилі завершив затяжну атаку "Дакс". Маклауд під завісу періоду розмочив рахунок.

Утім, у фінальні 20 хвилин "Анахайм" підтвердив власну перевагу. Кіллорн та Террі довели рахунок до розгромного. Крапку ж у протистоянні поставив Хенрік. Коли "Нью-Джерсі" випустив шостого польового в більшості, то центрфорвард зумів від правого борту відправити "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і вінгер "Вегаса" Марк Стоун. Перший оформив дублі шайб і асистів у протистоянні зі "Сан-Хосе" (6:2). Натомість другий віддав 3 результативні передачі проти "Оттави" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Ветеран &quot;Анахайма&quot; з трьома шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
СБУ відкрила справу через прослушку Залужного і розкрила подробиці
СБУ відкрила справу через прослушку Залужного і розкрила подробиці
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ