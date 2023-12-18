Ветеран "Анахайма" з трьома шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

33-річний форвард доклався до розгрому "Нью-Джерсі" на виїзді (5:1). Він записав до свого активу перший у кар'єрі хет-трик.

Після безгольового першого періоду до справи Хенрік узявся в другій 20-хвилинці. Спершу він у більшості проштовхнув шайбу за лінію з "п'ятака". Згодом канадець у тому ж стилі завершив затяжну атаку "Дакс". Маклауд під завісу періоду розмочив рахунок.

Утім, у фінальні 20 хвилин "Анахайм" підтвердив власну перевагу. Кіллорн та Террі довели рахунок до розгромного. Крапку ж у протистоянні поставив Хенрік. Коли "Нью-Джерсі" випустив шостого польового в більшості, то центрфорвард зумів від правого борту відправити "диск" у порожні ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон і вінгер "Вегаса" Марк Стоун. Перший оформив дублі шайб і асистів у протистоянні зі "Сан-Хосе" (6:2). Натомість другий віддав 3 результативні передачі проти "Оттави" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ: