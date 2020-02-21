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Синоптики повысили уровень опасности в связи с резкой сменой погоды

Новости » Общество     21.02.2020 - 15:44
Синоптики повысили уровень опасности в связи с резкой сменой погоды
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Осложнения погодных условий 23 и 24 февраля будут отвечать "желтому" и "оранжевому" уровням опасности соответственно

Погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

В частности, 23 и 24 февраля в западных и юго-восточных областях пройдут значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также на всей территории Украины, кроме северо-восточных областей, ожидается усиление ветра до 25-28 м/сек.

24 февраля снегом засыплет Карпаты. В регионе прогнозируют порывы ветра до 40 м/с, сильную метель, снежные заносы и гололедицу на дорогах.

"Осложнения погодных условий 23 февраля будет соответствовать I (желтому), 24 февраля - II (оранжевому) уровню опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

Также РБК-Украина сообщало, что, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине составила 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

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