В Украине объявили штормовое предупреждение в ближайший час

В Украине на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер в ближайший час накроет большинство областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram .

По данным синоптиков, непогоду стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей. Порывы ветра составят 15-20 м/с.

Сильный ветер удержится до конца суток. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что в высокогорье ухудшение погодных условий.

"По состоянию на 08:30, 13.07.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, дождь. Ветер юго-западный 15-17 м/с, порывы до 20 м/с, - говорится в сообщении.

При этом температура воздуха составляет лишь +2 градуса.