В Украине объявили штормовое предупреждение в ближайший час
В Украине на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер в ближайший час накроет большинство областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.
По данным синоптиков, непогоду стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей. Порывы ветра составят 15-20 м/с.
Сильный ветер удержится до конца суток. Синоптики объявили первый уровень опасности.
В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что в высокогорье ухудшение погодных условий.
"По состоянию на 08:30, 13.07.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, дождь. Ветер юго-западный 15-17 м/с, порывы до 20 м/с, - говорится в сообщении.
При этом температура воздуха составляет лишь +2 градуса.
Напомним, 13 июля в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы.
Кроме того, вчера в Киеве разгулялась непогода, улицы залило из-за мощного дождя.