ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине объявили штормовое предупреждение в ближайший час

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 08:57
В Украине объявили штормовое предупреждение в ближайший час Фото: в Украине объявлено шторомовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер в ближайший час накроет большинство областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

По данным синоптиков, непогоду стоит ожидать в западных, северных и большинстве центральных областей. Порывы ветра составят 15-20 м/с.

Сильный ветер удержится до конца суток. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В то же время Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что в высокогорье ухудшение погодных условий.

"По состоянию на 08:30, 13.07.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, дождь. Ветер юго-западный 15-17 м/с, порывы до 20 м/с, - говорится в сообщении.

При этом температура воздуха составляет лишь +2 градуса.

Напомним, 13 июля в большинстве областей Украины ожидаются дожди и грозы.

Кроме того, вчера в Киеве разгулялась непогода, улицы залило из-за мощного дождя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи