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Ветер, метели и двухметровые волны: завтра на Азовском море ждут шторм

Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 19 февраля, на акватории Азовского моря ухудшатся погодные условия. Ожидают сильный ветер, метели и высокие волны.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики прогнозируют ночью и утром порывы ветра до 28 метров в секунду. Высота волн в открытой части моря будет достигать 2 метров.

Спасатели предупреждают об опасности быстрого обледенения судов.

В регионе из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, сегодня в 11 областях страны синоптики прогнозировали снегопады. Днем температура будет колебаться от -12 до +5 градусов, а ночью температура опустится до -16.

Добавим, синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Синоптики назвали дату, когда в Украину придет тепло.

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Новости Украины ГидрометцентрШтормовое предупреждениеАзовское морештормПогода
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