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Снег в 11 областях и мороз: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 08:00
Снег в 11 областях и мороз: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В четверг, 18 февраля, на юго-западе, а также в центре Украины ожидается снег. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от -12 до +5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -16.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Ивано-Франковской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях будет снежно. В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму ожидается снег с дождем. На остальной территории будет без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -10 до +5, а ночью она составит от -13 до -4.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -12 до -2 градусов, а ночью от -16 до -10.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -6 до +5, а ночью столбики термометров покажут -13 -4 градуса.

Снег в 11 областях и мороз: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от -12 до -8, а ночью от -16 до -13 градусов.

Снег в 11 областях и мороз: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода резко изменится в последнюю неделю февраля. В частности, ожидается потепление до плюсовых температур, а в некоторых областях - более +10. Температура воздуха начнет повышаться уже на этих выходных, а с середины следующей недели "плюсы" будут даже в ночное время.

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