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Вітер, хуртовини та двометрові хвилі: завтра на Азовському морі чекають шторм

Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 19 лютого, на акваторії Азовського моря погіршаться погодні умови. Очікують сильний вітер, хуртовину та високі хвилі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики прогнозують вночі та вранці пориви вітру до 28 метрів на секунду. Висота хвиль у відкритій частині моря досягатиме 2 метрів.

Рятувальники попереджають про небезпеку швидкого обледеніння суден.

В регіоні через негоду оголошено помаранчевий рівень небезпечності.

Нагадаємо, сьогодні в 11 областях країни синоптики прогнозували снігопади. Вдень температура буде коливатись від -12 до +5 градусів, а вночі температура опуститься до -16.

Додамо, синоптики прогнозують різке потепління в Україні. Синоптики назвали дату, коли в Україну прийде тепло.

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