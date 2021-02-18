Вітер, хуртовини та двометрові хвилі: завтра на Азовському морі чекають шторм

У п'ятницю, 19 лютого, на акваторії Азовського моря погіршаться погодні умови. Очікують сильний вітер, хуртовину та високі хвилі.
Синоптики прогнозують вночі та вранці пориви вітру до 28 метрів на секунду. Висота хвиль у відкритій частині моря досягатиме 2 метрів.
Рятувальники попереджають про небезпеку швидкого обледеніння суден.
В регіоні через негоду оголошено помаранчевий рівень небезпечності.
Нагадаємо, сьогодні в 11 областях країни синоптики прогнозували снігопади. Вдень температура буде коливатись від -12 до +5 градусів, а вночі температура опуститься до -16.
Додамо, синоптики прогнозують різке потепління в Україні. Синоптики назвали дату, коли в Україну прийде тепло.