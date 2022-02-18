Ветер, дождь и ночные морозы: синоптик поделилась прогнозом погоды на выходные

Погода 19 февраля

В субботу в Украине прогнозируется шквальный ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/с. При этом на западе, севере и в центре страны пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Температура воздуха зафиксируется в пределах +4... +9 градусов. В темное время суток ожидаются небольшие морозы и гололед.

Погода 20 февраля

Уже в воскресенье ветер в Украине немного утихнет. Осадки в виде дождя накроют лишь западные и южные области.

Температура не изменится, поэтому столбики термометров днем покажут максимально до +9 градусов, а ночью - до -2 градусов.