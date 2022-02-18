UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ветер, дождь и ночные морозы: синоптик поделилась прогнозом погоды на выходные

Автор: РБК-Украина

Ветряная погода установится в Украине на предстоящих выходных, 19 и 20 февраля. Кроме того, в большинстве регионов ожидаются осадки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода 19 февраля

В субботу в Украине прогнозируется шквальный ветер, порывы которого будут достигать до 15-20 м/с. При этом на западе, севере и в центре страны пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Температура воздуха зафиксируется в пределах +4... +9 градусов. В темное время суток ожидаются небольшие морозы и гололед.

Погода 20 февраля

Уже в воскресенье ветер в Украине немного утихнет. Осадки в виде дождя накроют лишь западные и южные области.

Температура не изменится, поэтому столбики термометров днем покажут максимально до +9 градусов, а ночью - до -2 градусов.

Как сообщает РБК-Украина, из-за бушующей непогоды 18 февраля без света остались жители 90 населенных пунктов.

При этом в Укргидрометцентре отметили, что сегодня в Украине будет солнечно, а температура установится в пределах +4... +11 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода