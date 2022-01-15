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Ветер до 20 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине 15 января будет ветреной, по всей стране объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы до 20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что днем 15 января по всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с этим объявлен I уровень опасности - "желтый".

Напомним, накануне сильный ветер обрушился на Черновцы, где сорвало крышу кинотеатра и оборвало провода, в результате чего часть областного центра была обесточена. Кроме того, в Киеве приспускали самый большой государственный флаг Украины, чтобы его не повредило штормовым ветром.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, на 15 января помимо сильных порывов ветра прогнозируется и гололедица на дорогах.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждение