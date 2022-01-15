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Вітер до 20 м/с: в Україні оголошено штормове попередження

Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні 15 січня буде вітряною, по всій країні оголошено штормове попередження. Очікуються пориви до 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вдень 15 січня по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки - "жовтий".

Нагадаємо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру та обірвало дроти, внаслідок чого частина обласного центру була знеструмлена. Крім того, в Києві приспускали найбільший державний прапор України, щоб його не пошкодило штормовим вітром.

Зазначимо, згідно з прогнозом синоптиків, на 15 січня крім сильних поривів вітру прогнозується й ожеледиця на дорогах.

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Погода в УкраїніШтормове попередження