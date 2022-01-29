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Вітер до 18 м/с. У Києві оголошено штормове попередження

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Київ, Субота 29 січня 2022 09:12
Вітер до 18 м/с. У Києві оголошено штормове попередження Фото: погода в Києві зіпсується, буде вітер (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Погода в Києві 29 січня 2022 року буде вітряною. Вранці і вдень очікуються пориви до 18 метрів на секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, в Києві в найближчу годину очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Сильний вітер збережеться вранці і вдень.

Відзначимо, сьогодні в північних, східних і частково центральних областях України очікуються снігопади, без опадів буде тільки на заході країни. У столиці також сьогодні очікується невеликий сніг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 30 січня, в Україні очікуються ще сильніші снігопади, а максимальна температура повітря вдень становитиме + 4.

Зазначимо, за даними кліматологів, метеорологічна зима в Києві почалася тільки в третій декаді грудня.

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