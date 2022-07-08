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Как вести себя в зоне боевых действий: видеоинструктаж

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Украина, Пятница 08 июля 2022 15:44
Как вести себя в зоне боевых действий: видеоинструктаж Фото: Мининтеграции разработало инструкцию, как следует вести себя в зоне боевых действий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мининтеграции разработало видеоинструкцию о том, как следует вести себя в зоне боевых действий. Она включает в себя 15 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

Прежде всего, как советуют специалисты, нужно быть собранным, не паниковать и не реагировать на провокации.

Важно постоянно носить с собой паспорт и записку с группой крови и возможными проблемами со здоровьем (хронические заболевания, зависимость от инсулинотерапии и т.п.).

Одеваться следует во что-то темное и ни в коем случае не носить военную форму.

Не стоит показывать оккупантам и то, что хотя бы издалека напоминает оружие (лопату, грабли и др.), а тем более именно его.

Как сообщалось, ранее Мининтеграции опубликовало видеоинструкцию, как правильно подготовиться к эвакуации.

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