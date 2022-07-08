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Як поводитись у зоні бойових дій: відеоінструктаж

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 15:44
Як поводитись у зоні бойових дій: відеоінструктаж Фото: Мінінтеграції розробило інструкцію, як слід поводитися в зоні бойових дій (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мінінтеграції розробило відеоінструкцію про те, як варто поводитись у зоні бойових дій. Вона включає 15 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Telegram.

Перш за все, як радять спеціалісти, слід бути зібраним, не панікувати та не реагувати на провокації.

Важливо постійно носити з собою паспорт та записку з групою крові та про можливі проблеми зі здоров’ям (хронічні захворювання, залежність від інсулінотерапії тощо).

Одягатись варто в щось темне і ні в якому разі не носити військову форму.

Не варто показувати окупантам і те, що хоча б здалеку нагадує зброю (лопату, граблі та ін.), а тим більше саме її.

Як повідомлялось, раніше Мінінтеграції опублікувало відеоінструкцію, як правильно підготуватись до евакуації.

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