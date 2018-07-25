"Вест Хэм" хочет продать конкурента Ярмоленко

Полузащитник "молотобойцев" Майкл Антонио может покинуть клуб

"Вест Хэм" планирует продать 30-летнего полузащитника Майкла Антонио. Об этом сообщает Sky Sports.

Английский футболист не имел стабильного места в составе в предыдущем сезоне и принял участие лишь в 16 матчах. Антонио играет на той же позиции, что и Андрей Ярмоленко, таким образом, продажа англичанина откроет для украинца дорогу в основной состав "молотобойцев".

"Вест Хэм" готов рассмотреть предложения по трансферу вингера и планирует получить за него 15 млн евро. Антонио выступает за лондонцев с 2015 года, а его контракт рассчитан до 2021 года.

Напомним, спортивный директор "Вест Хэма" Марио Хусильос заявил, что клуб купил Ярмоленко не задумываясь.