"Вест Хем" хоче продати конкурента Ярмоленка

Півзахисник "молотобійців" Майкл Антоніо може покинути клуб

"Вест Хем" планує продати 30-річного півзахисника Майкла Антоніо. Про це повідомляє Sky Sports.

Англійський футболіст не мав стабільного місця в складі в попередньому сезоні і взяв участь лише в 16 матчах. Антоніо грає на тій же позиції, що і Андрій Ярмоленко, таким чином, продаж англійця відкриє для українця дорогу до основного складу "молотобійців".

"Вест Хем" готовий розглянути пропозиції по трансферу вінгера і планує отримати за нього 15 млн євро. Антоніо виступає за лондонців з 2015 року, а його контракт розрахований до 2021 року.

Нагадаємо, спортивний директор "Вест Хема" Маріо Хусільос заявив, що клуб купив Ярмоленка не замислюючись.