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"Вест Хем" у фіналі Ліги конференцій переграв "Фіорентину" з кривавою драмою капітана

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Прага, Четвер 08 червня 2023 00:03
"Вест Хем" у фіналі Ліги конференцій переграв "Фіорентину" з кривавою драмою капітана Фото: Історичний гол Джеррода Боуена (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою лондонського "Вест Хема" завершився фінальний матч Ліги конференцій УЄФА 2022/23 проти італійської "Фіорентини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, фінал

"Фіорентина" – "Вест Хем" – 1:2

Голи: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62 (пенальті), Боуен, 90

ВІДЕО

Жвавий початок зустрічі не отримав належного розвитку впродовж першого тайму. "Фіалки" більше контролювали м'яч, але злагоджена гра лондонців в обороні нівелювала ініціативу "Фіорентини". Справжніх моментів було обмаль.

У стартові 45 хвилин можна пригадати невдалу спробу Райса пробити з півкола штрафного майданчика на підборі – повз стійку. Натомість флорентійці навіть забили в доданий арбітром час – підступний удар Куаме під стійку головою Ареола з труднощами відбив, а Йовіч на добиванні відправив м'яч у сітку. Та був офсайд.

Між цими нагодами стався і прикрий епізод. На 33-й хвилині капітан "фіалок" Бірагі пішов подавати кутовий обабіч трибун із фанатами "Вест Хема". Окремі вболівальники почали кидати в бік оборонця всілякий мотлох і розбили італійцю голову чи то пивним келихом, чи то запальничкою.

Хтозна, чи цей інцидент не вплинував на концентрацію Бірагі надалі. Та саме він "привіз" гол у ворота флорентійців у другій половині. Після вкидання з ауту в боротьбі проти Боуена капітан "Фіорентини" зіграв рукою – пенальті. До позначки підійшов Бенрахма та впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Проте, "фіалки" зуміли швидко відігратися. Забила команда Вінченцо Італьяно після банального закидання в штрафний майданчик. Гонсалес головою скинув м'яч далі, а Бонавентура від правого краю карної зони влучно пробив у дальній кут – 1:1!

На полі стало ще гарячіше. Побільшало контактної боротьби, були й моменти в обох команд. Ось Мандрагора відправив м'яч поруч зі стійкою метрів із 20-ти. Згодом удар Соучека головою кіпер "Фіорентини" Террачано заледве парирував.

Здавалося, що овертайму не уникнути. Утім, на останній хвилині основного часу "Вест Хем" організував зразкову контратаку. Це Пакета майстерною розрізною передачею вивів Боуена на побачення з воротарем, і англієць холоднокровно скористався гольовою нагодою – 1:2 у підсумку, тож трофей їде в Лондон.

До слова, раніше пригадали досвід протистояння Гвардіоли з "Інтером" у спеціальному матеріалі.

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УЕФА Фиорентина Вест Хем
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