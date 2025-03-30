Весняно-літній наступ РФ: в ISW розповіли, де очікувати ударів та що задумав Путін

Останнім часом аналітики відомства спостерігали активізацію наступальних операцій росіян на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках, а також наступальні дії ворога на півночі Сумської області як спробу витіснити ЗСУ з позицій у Курській області.

В ISW зазначили, що попри активізацію, російські війська поки що не досягли тактично значущих успіхів на цих напрямках, а Сили оборони продовжують локальні контратаки на Покровському і Торецькому напрямках.

Водночас, росіяни просунулися щонайменше на три кілометри від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей на двох ділянках Покровського напрямку. Не виключено, що Кремль буде використовувати подальше просування військ на південний схід Дніпропетровської області для розповсюдження хаосу і страху в інформаційному просторі.

Дефіцит сил і політичний тиск

В ISW переконані, що російське військове командування навряд чи передислокує війська з Курської області для потенційної наступальної операції з метою захоплення або просування в напрямку міста Суми. Причиною експерти називають недостатню кількість у росіян резервів оперативного рівня для проведення значних наступальних операцій проти Сум, Харкова і Запоріжжя без передислокації сил, що вже задіяні на інших ділянках фронту.

В Інституті вважають малоймовірним здатність армії РФ провести три масштабні наступальні операції проти зазначених великих українських міст навіть після проведення таких передислокацій. Причиною називаються істотні втрати Росії у бронетехніці та особовому складі за останні три роки бойових дій. Аналітики нагадали, що з зими 2022 року росіяни не продемонстрували здатності проводити складні операції з одночасним наступом на кількох напрямках.

"Кремль поки що виявився нездатним набрати достатню кількість новобранців за допомогою криптомобілізації, щоб суттєво збільшити угруповання російських військ або резерви стратегічного й оперативного рівня для участі в бойових діях в Україні. Якщо тільки президент Росії Володимир Путін не вирішить провести найближчим часом украй непопулярний частковий призов, що наразі видається малоймовірним", - зазначається у звіті.

Як зазначили в ISW, на момент формування поточного звіту, у відкритих джерелах була відсутня інформація про суттєві передислокації російських військ на Сумському, Харківському чи Запорізькому напрямках, які б свідчили про підготовку до відновлення наступальних дій.

Водночас, аналітики не виключають проведення російськими військами ротації, про яку не повідомляється у відкритих джерелах. Імовірно росіяни намагаються просунутися в межах артилерійської досяжності Сум, Харкова і Запоріжжя до можливого наземного перемир'я, щоб унеможливити життя цивільного населення у цих населених пунктах або підготуватися до наземних операцій до встановлення режиму припинення вогню.

За оцінками ISW, Кремль, імовірно, використає будь-яке просування за межами областей, які російські війська наразі не контролюють, з метою отримання переваги у майбутніх мирних переговорах.

"Це також може слугувати виправданням майбутніх вимог росіян щодо поступок з боку України, включно з територіями, які Кремль наразі офіційно не вимагає, окрім Криму, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", - зазначають в Інституті вивчення війни.