Весняний старт: ТОП-5 важливих дій для водіїв на початку березня

Холодний сезон, пора найтяжчих випробувань для машин та водіїв, завершується. І до настання справжнього тепла саме час залікувати на машині "рани", завдані зимовими дорогами. З чого почати небайдужому автовласнику?

Сучасні автомобілі однаково успішно служать своїм власникам і взимку, і влітку, але саме протягом зими їхній ресурс суттєво "мінусується". На щастя, деякі втрати можна нівелювати, якщо відразу після зими вжити певних заходів.

Зима минула, шкода залишилася

Відмітини, які залишає на автомобілі зима, не завжди видимі у буквальному розумінні – часто вони бувають сховані десь всередині. І щоб такі пошкодження та інші негаразди не потягнули за собою масштабних наслідків, їх треба вчасно нейтралізувати.

Найдорожче – кузов. І в плані собівартості, і в сенсі ремонту кузов – найдорожча частина автомобіля. Відтак, найстрашніше, що може отримати машина узимку – це початок корозії кузова. Помивши машину, огляньте лакофарбове покриття на предмет пошкоджень фарби і перших точок корозії на оголеному металі. Ще бажано перевірити низ кузова – днище та колісні арки. Всі пошкодження фарби та антикорозійної мастики треба усунути, і в першу чергу ті, де є голий метал; якщо ні – за рік-два кузовну деталь треба буде ремонтувати і перефарбовувати. В принципі, дрібні точкові пошкодження фарби можна зафарбувати власними руками за допомогою міні-пензлика або сірника, перед цим ретельно очистивши місце ремонту. Пошкодження захисної мастики на днищі і під крилами відновити не так просто, але це теж треба зробити – інакше за кілька років доведеться шукати досвідченого зварювальника.

В салоні. На взутті водій і пасажири заносять у машину сніг, воду і таку небажану сіль – і все це може дуже нашкодити кузову. Килимки можуть накопичувати під собою такі собі вологі компреси, звідки почнуть розростатися вогнища корозії. "На допомогу" їй підтягнеться вологе повітря у салоні. Тож після зими дуже важливо прибратись у салоні, витягнути з машини брудні та вологи килимки, забуті під сидіннями та у дверях серветки для протирання вікон та подібні речі, які охоче тримають у собі вологу. Після того слід очистити штатний килим на підлозі авто і гарненько просушити інтер’єр, залишивши машину на сонці з частково прочиненими вікнами чи дверцями.

Ходова частина. В морозні дні прискореного зносу зазнають шарніри ходовій частини та гумові пильники на деталях трансмісії. Відтак, саме після зими зазвичай виходять з ладу сайлентблоки, шарові опори, амортизатори, гофри ШРУСів тощо. Підступність тут у тому, що одна зношена деталь тягне за собою інтенсивне старіння кількох сусідніх. А ще машина на розхитаній підвісці гірше керується і уповільнюється, особливо на дорозі з дрібними нерівностями. Тож після перевзування машини у літню гуму (або одночасно з цим) є сенс проінспектувати ходову частину. І розпочати варто як мінімум з перевірки кутів встановлення коліс – того самого сходження-розвалу.

Моторний відсік. Знов таки, низька температура, волога, сіль та бруд – чинники, які завдають шкоди важливим деталям під капотом. Наприклад, від такого впливу швидше старішають свічки із високовольтними дротами, привідні паси навісного обладнання, роз'єми проводки, гумові шланги системи охолодження. Проявитись це може і не відразу, а можливо, ви ще протягом зими помічали незрозумілі перебої у роботі двигуна, незвичайні звуки та дивну поведінку певних електроприладів. Отже, під капотом потрібне досвідчене око професіонала, який і побачить негаразди, що намічаються, і вживе заходів для запобігання їм.

Акумуляторна батарея. Для сучасних машин с їхніми розвиненими електронними системами здоров’я акумулятора важливе як ніколи раніше. А саме взимку АКБ зазнають додаткових навантажень і при тому недоотримують найголовнішого – зарядки. Так чи інакше навесні покажіть свою батарею електрику, який розбереться з її поточним станом і остаточним ресурсом. Саме вчасний сервіс може врятувати акумулятор, який півзими їздив напівпосадженим і зазнав сульфатації своїх пластин. Можливо, електрик виявить негаразди у бортовій електромережі, які додатково мучили вашу АКБ протягом холодного сезону – і усуне їх.

Коротко

Слабкість наших весняних порад у тому, що коли їх проігнорувати, спочатку може нічого не статись. А те, що автомобіль зрештою постаріє раніше належного, власник помічає не завжди. Проте якщо ви збираєтесь користуватись вашим неновим авто ще кілька років, не пошкодуйте часу на інспекцію і приведення важливих систем до ладу – це відплатиться вам і в фінансовому сенсі, і в плані надійності машини на дорозі. В принципі, всі перевірки можна залишити на потім, але через це одного разу ваше авто зупиниться на дорозі далеко від дому, і вирішення проблеми обійдеться набагато дорожче, аніж весняна профілактика.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.