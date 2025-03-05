Весенний старт: ТОП-5 важных действий для водителей в начале марта

Холодный сезон, пора тяжелых испытаний для машин и водителей, завершается. И до наступления настоящего тепла самое время залечить на машине "раны", нанесенные зимними дорогами. С чего начать неравнодушному автовладельцу?

Современные автомобили одинаково успешно служат своим владельцам и зимой, и летом, но именно в течение зимы их ресурс существенно "минусуется". К счастью, некоторые потери можно нивелировать, если сразу после зимы принять определенные меры.

Зима прошла, обида осталась

Отметины, которые оставляет на автомобиле зима, не всегда видны в буквальном смысле - часто они бывают спрятаны где-то внутри. И чтобы такие повреждения и другие проблемы не повлекли за собой масштабных последствий, их надо вовремя нейтрализовать.

Самое дорогое - кузов. И в плане себестоимости, и в смысле ремонта кузов - самая дорогая часть автомобиля. Следовательно, самое страшное, что может получить машина зимой - это начало коррозии кузова. Помыв машину, осмотрите лакокрасочное покрытие на предмет повреждений краски и первых точек коррозии на обнаженном металле. Еще желательно проверить низ кузова - днище и колесные арки. Все повреждения краски и антикоррозийной мастики надо устранить, и в первую очередь те, где есть голый металл; если нет - через год-два кузовную деталь надо будет ремонтировать и перекрашивать. В принципе, мелкие точечные повреждения краски можно закрасить собственными руками с помощью мини-кисточки или спички, перед этим тщательно очистив место ремонта. Повреждения защитной мастики на днище и под крыльями восстановить не так просто, но это тоже надо сделать - иначе через несколько лет придется искать опытного сварщика.

В салоне. На обуви водитель и пассажиры заносят в машину снег, воду и такую нежелательную соль - и все это может очень навредить кузову. Коврики могут накапливать под собой некие влажные компрессы, откуда начнут разрастаться очаги коррозии. "На помощь" ей подтянется влажный воздух в салоне. Поэтому после зимы очень важно убраться в салоне, вытащить из машины грязные и влажные коврики, забытые под сиденьями и в дверях салфетки для протирки окон и подобные вещи, которые охотно держат в себе влагу. После этого следует очистить штатный ковер на полу авто и хорошенько просушить интерьер, оставив машину на солнце с частично приоткрытыми окнами или дверцами.

Ходовая часть. В морозные дни ускоренному износу подвергаются шарниры ходовой части и резиновые пыльники на деталях трансмиссии. Следовательно, именно после зимы обычно выходят из строя сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, гофры ШРУСов и тому подобное. Коварство здесь в том, что одна изношенная деталь влечет за собой интенсивное старение нескольких соседних. А еще машина на расшатанной подвеске хуже управляется и замедляется, особенно на дороге с мелкими неровностями. Так что после переобувания машины в летнюю резину (или одновременно с этим) есть смысл проинспектировать ходовую часть. И начать стоит как минимум с проверки углов установки колес - того самого схождения-развала.

Моторный отсек. Опять же, низкая температура, влага, соль и грязь - факторы, которые наносят вред важным деталям под капотом. Например, от такого воздействия быстрее стареют свечи с высоковольтными проводами, приводные ремни навесного оборудования, разъемы проводки, резиновые шланги системы охлаждения. Проявиться это может и не сразу, а возможно, вы еще в течение зимы замечали непонятные перебои в работе двигателя, необычные звуки и странное поведение определенных электроприборов. Итак, под капотом нужен опытный глаз профессионала, который и увидит намечающиеся проблемы, и примет меры для их предотвращения.

Аккумуляторная батарея. Для современных машин с их развитыми электронными системами здоровье аккумулятора важно как никогда ранее. А именно зимой АКБ испытывают дополнительные нагрузки и при этом недополучают самого главного - зарядки. Так или иначе весной покажите свою батарею электрику, который разберется с ее текущим состоянием и окончательным ресурсом. Именно своевременный сервис может спасти аккумулятор, который ползимы ездил полупосаженным и подвергся сульфатации своих пластин. Возможно, электрик обнаружит неполадки в бортовой электросети, которые дополнительно мучили вашу АКБ в течение холодного сезона - и устранит их.

Коротко

Слабость наших весенних советов в том, что если их проигнорировать, поначалу может ничего не случиться. А то, что автомобиль в конце концов состарится раньше положенного, владелец замечает не всегда. Однако если вы собираетесь пользоваться вашим неновым авто еще несколько лет, не пожалейте времени на инспекцию и приведение важных систем в порядок - это отплатит вам и в финансовом смысле, и в плане надежности машины на дороге. В принципе, все проверки можно оставить на потом, но из-за этого однажды ваше авто остановится на дороге вдали от дома, и решение проблемы обойдется гораздо дороже, чем весенняя профилактика.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.