Весняні канікули в Україні: коли відпочиватимуть школярі у 2025 році

Навчальний рік 2024-2025 в Україні триватиме до 30 червня 2025 року. Таке рішення закріплене постановою Кабінету Міністрів №841, ухваленою у липні 2024 року. Протягом року для школярів передбачені канікули.

В умовах війни в Україні кожен навчальний заклад має право самостійно формувати структуру навчального року, зокрема ділити його на чверті, семестри чи триместри. Це також стосується визначення термінів канікул, які можуть коригуватися залежно від обставин.

Міністерство освіти і науки України рекомендує школам провести весняні канікули з 24 березня (понеділок) до 30 березня (неділя). Школярі зможуть відпочити у теплі весняні дні та відновити сили перед завершенням навчального року.

Згідно з попередніми рекомендаціями, літні канікули у школах цьогоріч триватимуть із 30 червня до 31 серпня.