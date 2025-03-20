Весняні канікули у Києві: скільки і коли відпочиватимуть школярі

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що весняні канікули для школярів Києва розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня включно. До цього часу освітні заклади столиці продовжать роботу у звичних режимах - очному, змішаному або дистанційному, враховуючи безпекову ситуацію та діючи згідно з алгоритмом у випадку оголошення повітряної тривоги.

Під час канікул у школах організовуватимуться гурткова робота, інформаційно-освітні та виховні заходи. Повідомляється, що для керівників та управлінців галузі "Освіта" Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка підготував програму психоемоційного відновлення "Будьмо здорові!". Вчителям пропонуватимуться вебінари та тренінги з психологічного розвантаження і програми професійного розвитку.